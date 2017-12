VN-Sicherheitsrat berät über Al-Quds -Beschluss von Trump

Baku, 9. Dezember, AZERTAC

Der UN-Sicherheitsrat ist nach der Al-Quds-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump bei einer Sondersitzung zusammengekommen. Nach Worten von Nikolai Mladenov, dem Sonderkoordinator der UN für den Friedensprozess in Nahost könne die Entscheidung von Trump die Gewalt in der Region entfachen. Mladenov betonte die Worte von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, wonach der Konflikt zwischen Israel und Palästina mit direkten Gesprächen gelöst werden muss und es keinen Plan B für eine Zweistaatenlösung gibt. Die Vertreterin der USA, Nikki Haley vermerkte indes, dass die Entscheidung von Trump der Weiterführung des Friedens diene. Bei der Sitzung wiesen die Botschafter von Großbritannien, Deutschland, Italien und Schweden darauf hin, dass sie sich der Entscheidung von Trump nicht anschließen. In der gemeinsamen Erklärung vermerkten die Botschafter folgendes: “Wir schließen uns der Entscheidung der USA nicht an. Diese Entscheidung ist gegen die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates. Bevor keine Zweistaatenlösung erreicht ist, akzeptieren wir keine Souveränität über Al-Quds. Wir erwarten, dass Washington detaillierte Pläne für den Frieden zwischen Israel und Palästina vorlegt.“