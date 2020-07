Vagif Dargakhli: Modernes aserbaidschanisches Raketensystem ist in der Lage, Metsamor Kernkraftwerk genau zu treffen

Baku, 16. Juli, AZERTAC

Das aserbaidschanische Luftabwehrsystem verfügt über moderne Raketen, die in der Lage sind, das alte Metsamor Kernkraftwerk in Armenien genau zu treffen, was zu einer großen Katastrophe für Armenien führen kann.

Das erklärte Oberst Vagif Dargakhli, Sprecher des Verteidigungsministeriums von Aserbaidschan, als er Behauptungen der armenischen Seite, Armenien werde den größten Mingachevir -Stausee in Aserbaidschan und im Kaukasus mit einem genauen Schlag vernichten, kommentierte.

Das Relief des Geländes, in dem sich der Mingachevir-Stausee befindet, die hier durchgeführten Verstärkungsarbeiten sowie das moderne Luftverteidigungssystem Aserbaidschans ermöglichen es nicht, unser strategisches Ziel zu erreichen.