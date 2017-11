Van: Treffen von türkischen und iranischen Textilien-Unternehmern

Baku, 23. November, AZERTAC

In Van ist das Treffen von türkischen und iranischen Textilien-Unternehmern abgehalten worden, wie AZERTAC unter Berufung auf türkische Massenmedien berichtet.

Das Treffen wurde von der Ost-Anatolischen Entwicklungsagentur (DAKA) veranstaltet. Türkische und iranische Investoren führten Meinungsaustauch über gemeinsame Textilien-Projekte. Der Generalsekretär von DAKA, Halil Ibrahim Güray erklärte, die Agentur sei vor allem in Van, Bitlis, Mus und Hakkari aktiv und leiste finanzielle Unterstützung für Investoren, die in diesen Städten investieren. Der Iran habe einen besonderen Platz unter den ausländischen Investoren. Er wies auf die 300 Kilometer lange Grenze zwischen der Türkei und dem Iran hin und sagte, dass vor allem im Handel wichtige Projekte verwirklicht werden können. Daher sei innerhalb der Agentur DAKA ein Iran-Büro eröffnet worden. Das Büro leiste Unterstützung für Investoren, die in der Türkei und oder im Iran investieren wollen.

Der Co-Präsident des iranisch-türkischen Arbeitsrates und Mitglied des Repräsentanten Rates der Handelskammer von Iran-Tabriz, Riza Kami sagte, dass die Türkei und der Iran seit Jahren in Brüderlichkeit und Frieden zusammenleben.

Die Delegation wird in Van, Bitlis und Mus Kontakte führen und am 25. November die Türkei verlassen.