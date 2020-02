Vatikan: Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchen Sixtinische Kapelle und Petersdom

Vatikan, 22. Februar, AZERTAC

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva haben am Samstag, dem 22. Februar die Sixtinische Kapelle und den Petersdom im Vatikan besucht.

AZERTAC zufolge führt die Heydar Aliyev-Stiftung derzeit mehrere Projekte im Vatikan durch. Laut einer Vereinbarung, die zwischen der Heydar Aliyev-Stiftung und dem Petersdom im Februar 2019 unterzeichnet wurde, werden das Basrelief "Begegnung von Papst Leo des Großen mit dem Hunnenkönig Attila" in der Basilika Sankt Peterund und das Mausoleum von Tullius Zethus in den Katakomben in der vatikanischen Basilika restauriert. Die Restaurierungsarbeiten sind noch im Gange und sollten voraussichtlich im Mai dieses Jahres abgeschlossen sein.

Die Basilika Sankt Peter im Vatikan (italienisch: San Pietro in Vaticano) in Rom, im deutschsprachigen Raum meist Petersdom genannt ist die größte der päpstlichen Basiliken und eine der größten und bedeutendsten Kirchen der Welt.