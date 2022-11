Veranstaltung unter dem Titel “Deutsche Spuren in Aserbaidschan“ in Berlin VIDEO

Baku, 30. November, AZERTAC

Eine große Veranstaltung anlässlich des 30. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Aserbaidschan

unter dem Titel “Deutsche Spuren in Aserbaidschan“ wurde von der Botschaft Aserbaidschans in Deutschland im Aserbaidschanischen Kulturzentrum in Berlin organisiert.

Die Veranstaltung war den deutschen Kulturtraditionen in der Geschichte Aserbaidschans gewidmet. Umrahmt wurde der Abend musikalisch durch das aserbaidschanisch-deutsche Ensemble Anima Schirvani, welches u.a. durch die spannende Neuinterpretation von Goethes West-östlichem Divan bekannt wurde.

Die Veranstaltung wurde von Professorin Eva-Maria Auch moderiert.

Bundestagsabgeordnete, hochrangige Vertreter des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland, in Berlin akkreditierte ausländische Diplomaten, Medienvertreter, Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur sowie Mitglieder der aserbaidschanischen und türkischen Gemeinden waren bei der Veranstaltung zugegen.

Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte deutsch-aserbaidschanischer Beziehungen wurde der von der Botschaft produzierte Film “Unsere Deutschen“ gezeigt.

Nasimi Agayev, Botschafter Aserbaidschans in Deutschland sprach von der Geschichte deutsch-aserbaidschanischer Beziehungen sowie und dem aktuellen Stand der Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

In seiner Rede sprach der aserbaidschanische Diplomat die historisch wachsenden Freundschaftsbeziehungen zwischen unseren Völkern an und machte darauf aufmerksam, dass die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs mit den Aserbaidschanern in einer friedlichen und freundschaftlichen Atmosphäre gelebt haben, bis sie von Stalin nach Zentralasien und Sibirien deportiert wurden.

Botschafter Matthias Lüttenberg, Beauftragter für Osteuropa, Kaukasus und Zentralasien bei Auswärtiges Amt dieses Landes sprach bei der Veranstaltung im Rahmen der Bundesregierung. Er sprach in seiner Rede die aserbaidschanisch-deutschen Beziehungen an und sagte, die bilateralen Beziehungen entwickeln sich dynamisch.

Anschließend hielt Fuad Akhundov, der als Referent aus Baku zu der Veranstaltung eingeladen wurde, einen Vortrag zum Thema “Deutsche Spuren in Aserbaidschan“. Er sprach in seinem Vortrag historische Aspekte der deutschen Kolonien in Aserbaidschan, deren aktive Teilnahme am gesellschaftlichen und politischen Leben des Landes an.