Veranstaltung zu Freundschaftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan, Pakistan und der Türkei in Los Angeles

Baku, 18. November, AZERTAC

Das aserbaidschanischen, türkischen und georgischen Generalkonsulate in Los Angeles haben gemeinsam die zweite jährliche Veranstaltung zur Freundschaft und Brüderlichkeit zwischen Aserbaidschan, Pakistan und der Türkei veranstaltet.

Wie das Generalkonsulat von Aserbaidschan in Los Angeles gegenüber AZERTAC erklärte, nahmen an der Veranstaltung ebenfalls eine Delegation der aserbaidschanischen Gemeinschaft der Region Berg-Karabach in Aserbaidschan, darunter der Vorsitzende der Gemeinschaft, Tural Ganjaliyev, Leiter und Mitglieder der aserbaidschanischen, türkischen und georgischen Gemeinden in Kalifornien, namhafte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Journalisten teil.

Der Generalkonsul von Aserbaidschan, Nasimi Aghayev, machte in seiner Rede bei der Veranstaltung darauf aufmerksam, dass die Zusammenarbeit zwischen drei Bruderländern sowohl im bilateralen Format, als auch im Rahmen der internationalen Organisationen auf hohem Niveau ist.

Er betonte zudem die Unterstützung von Pakistan und der Türkei für Aserbaidschan, insbesondere im armenisch-aserbaidschanischen Konflikt um die Region Berg-Karabach. Diese Unterstützung wird von der aserbaidschanischen Regierung und der Bevölkerung hoch eingeschätzt.

Der aserbaidschanische Diplomat sagte, dass Pakistan Armenien als Staat nicht anerkennt und die Grenzen der Türkei mit Armenien bleiben geschlossen. Das ist ein klarer Beweis für die Solidarität beider Länder mit Aserbaidschan.

Der Generalkonsul der Türkei in Los Angeles, Jan Oghuz, sprach seinerseits die Beziehungen der drei Länder im Bereich Politik, Wirtschaft sowie in humanitären anderen Sphären an und wies darauf hin, es sei sehr wichtig, alle Kräfte aufzubieten.

Tural Ganjaliyev informierte Teilnehmer über die Besatzungspolitik Armeniens und ethnische Säuberungspolitik gegen Aserbaidschaner in Berg-Karabach und den umliegenden Regionen. Er machte darauf aufmerksam, dass Hunderttausende Aserbaidschaner infolge dieser Annexionspolitik aus ihren ständigen historischen Wohnorten vertrieben wurden.

Er bedankte sich bei den Gemeinden der Türkei und Pakistans für ihre Unterstützung für gerechte Position Aserbaidschans in Los Angeles.