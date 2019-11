Wladikawkas, 25. November, AZERTAC

Am Montag, dem 25. November hat in Wladikawkas, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Nordossetien-Alanien eine Veranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum der Verwaltung der Muslime in Nordossetien-Alanien stattgefunden.

AZERTAC zufolge nahm ebenfalls eine aserbaidschanische Delegation an der Veranstaltung teil.

Der Vorsitzende der Verwaltung der Muslime im Kaukasus, Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade, hielt eine Rede bei der Veranstaltung. Er erinnerte daran, dass die aserbaidschanische Delegation ebenfalls an einer Veranstaltung zum Gedenken an die im Großen Vaterländischen Krieg gefallenen Aserbaidschaner teilgenommen hat. Diese Aserbaidschaner kämpften in der aserbaidschanischen 223. Schützendivision und nahmen an der Befreiung von Mozdok aktiv teil, sagte er.

Er äußerte sich lobend über eine 25- jährige erfolgreiche Tätigkeit der Verwaltung der Muslime in Nordossetien-Alanien und schätzte ihre wesentlichen Beitrag zur Förderung des Friedens und der Stabilität in der Region und der Ausweitung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan hoch ein.

“Wir, die Geistlichen, müssen die Oberhäupter unserer Länder dabei unterstützen, zur sicheren Zukunft unserer Völker und unserer heiligen Religion beizutragen. Dieses Thema ist angesichts der jüngsten Ereignissen im Nahen Osten besonders von Aktualität. Ich bin mir sicher, dass Extremismus, Radikalismus und Unterdrückung nur durch gemeinsame Anstrengungen von Staaten, den Persönlichkeiten des sozialen, politischen und religiösen Lebens, Religionsgemeinschaften und Gläubigen bekämpft werden können“, sagte Scheich-ul-Islam Allahschukür Paschazade.

Anschließend trat der stellvertretende der Assistent des Präsidenten der Republik Aserbaidschan für sozialpolitische Angelegenheiten Ali Hasanov auf und sagte in seiner Rede, dass der Mufti von Nordossetien-Alanien, Hajimurad Gatsalov, eine besondere Rolle bei der Entwicklung der interreligiösen Beziehungen in der gesamten Region gespielt und einen großen Beitrag zum interreligiösen und interethnischen Dialog geleistet hat.

Ali Hasanov sagte, dass Mufti Hajimurad Gatsalov für seine großen Beiträge zur Stärkung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den aserbaidschanischen und russischen Völkern durch das Dekret von Präsident Ilham Aliyev mit dem Freundschaftsorden ausgezeichnet wurde.