Veranstaltung zum Welternährungstag in Baku

FAO-Botschafterin guten Willens Leyla Aliyeva nimmt an Veranstaltung teil

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Am 16. Oktober hat an der Universität von ADA in Baku mit gemeinsamer Organisationsunterstützung des Internationalen Dialogs für Umweltschutz IDEA und Ministeriums für Landwirtschaft und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) eine Veranstaltung zum Welternährungstag stattgefunden.

AZERTAC zufolge nahm an der Veranstaltung ebenfalls die Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung, Gründerin und Leiterin von IDEA, FAO-Botschafterin des guten Willens von, Leyla Aliyeva teil.

Zweck der Veranstaltung unter dem Motto "Verändern wird die Zukunft der Migration: Investieren wir in Ernährungssicherheit und ländliche Entwicklung" ist es, die Zusammenarbeit Aserbaidschans mit der FAO auszubauen, wirtschaftliche und politische Aspekte der Migration, ihre Auswirkungen auf Landwirtschaft und Ernährung zu besprechen.

Im Rahmen der Veranstaltung fanden Podiumsdiskussionen statt.