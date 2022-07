Verarbeitungsindustrie: Innerhalb von sechs Monaten 2022 Waren im Wert von mehr als 8,5 Milliarden Manat hergestellt

Baku, 27. Juli, AZERTAC

In den sechs Monaten des laufenden Jahres 2022 wurden in der Verarbeitungsindustrie in Aserbaidschan Waren im Wert von mehr als 8,5 Milliarden Manat hergestellt.

Das geht aus einem Bericht des Statistischen Amtes hervor, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei die Nahrungsmittelproduktion um 7,8 Prozent gewachsen. Die Tabakproduktion sei um 7,5 Prozent gestiegen. Die Getränkeproduktion ging im Gegenteil um 7,8 Prozent zurück, hieß es.