Verteidigungsmesse IDEF 2021: Aserbaidschans Verteidigungsminister nimmt an Eröffnung teil

Baku, 18. August, AZERTAC

Der aserbaidschanische Verteidigungsminister, Generaloberst Zakir Hasanov, hat im Rahmen seines Besuchs in der brüderlichen Türkei am Dienstag, dem 17. August an der Eröffnung der größten Verteidigungsmesse IDEF 2021teilgenommen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC besichtigte Minister Hasanov beim Besuch in der Türkei Waffen, Techniken und militärische Ausrüstung verschiedener Unternehmen, die auf der IDEF zur Schau gestellt werden.

Generaloberst Hasanov traf mit den Leitern der türkischen Rüstungsindustrieunternehmen ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPILSAN und anderen zusammen.

Bei den Treffen tauschten sich die Seiten über die Perspektiven der Entwicklung der militärisch-technischen Zusammenarbeit und andere Fragen von gemeinsamem Interesse aus.