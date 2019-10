Verteidigungsminister Aserbaidschans und Weißrusslands treffen in Baku

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Der Verteidigungsminister der Republik Belarus, Generalleutnant, Andrei Ravkov, weilt zu einem Besuch in Aserbaidschan, um an der nächsten Sitzung des Verteidigungsministerrates der GUS-Mitgliedstaaten teilzunehmen.

Der Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan, Generaloberst Zakir Hasanov ist, mit seinem belorussischen Amtskollegen zusammengetroffen.

Laut der Auskunft des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wies Minister Hasanov beim Gespräch darauf hin, dass Aserbaidschan der Zusammenarbeit mit Belarus in allen Bereichen, insbesondere im militärischen Bereich große Bedeutung beimisst. Er betonte die Bedeutung der bestehenden großen Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der militärisch-technischen Zusammenarbeit zwischen den beiden befreundeten Ländern. Der aserbaidschanische Verteidigungsminister hob hervor, dass Aserbaidschan auf die Zusammenarbeit mit den Unternehmen der belarussischen Verteidigungsindustrie besonderes Augenmerk legt. Auch die Zusammenarbeit in dieser Sphäre entwickelt, so Minister Hasanov.

Beim Treffen fand ein Meinungsaustausch über den aktuellen Zustand und die Aussichten für die Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Belarus statt. Die Minister unterstrichen den Beitrag der beiden Staaten zur regionalen Sicherheit.

Am Ende des Treffens wurde ein gemeinsamer Plan für die bilaterale Zusammenarbeit für 2020 unterzeichnet. Der Plan sieht die Organisation gegenseitiger Besuche von Expertengruppen, die Kooperation im Bereich Gefechtsausbildung sowie den Erfahrungsaustausch und andere wichtige Themen vor.