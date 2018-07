Verteidigungsminister: Falls Konflikt seine baldige Lösung nicht findet, so wird Feind Stärke unserer Armee zu spüren bekommen

Baku, 30. Juni, AZERTAC

Falls der Berg-Karabach-Konflikt seine baldige gerechte Lösung nicht findet, so wird der Feind die Stärke unserer Armee zu spüren bekommen.

Das sagte der Verteidigungsministers, Generaloberst Zakir Hasanov, in einer Sitzung. Er sprach in seiner Rede die aktuelle Lage an der Front an und wies darauf hin, dass man ein besonderes Augenmerk auf die Kampfbereitschaft, Disziplin, Wachsamkeit des Personals bei der Durchführung der Kampfeinsätze richten.

An der Videokonferenz nahmen stellvertretende Verteidigungsminister, Befehlshaber der Teilstreitkräfte, darunter auch Chefs der Hauptverwaltungen, Abteilungen und Dienste des Ministeriums, Kommandeure der Verbände teil.