Verteidigungsminister Hasanov hält dienstliche Besprechung ab

Baku, 2. August, AZERTAC

Der Verteidigungsminister, Generaloberst Zakir Hasanov hat am Montag, dem 2. August in der Kommandozentrale eine dienstliche Besprechung abgehalten.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC nahmen an der Besprechung stellvertretende Verteidigungsminister, Truppenbestandführer teil. An der Beratung nahmen in einem Videokonferenzformat ebenfalls Kommandeure von in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten dislozieren Verbänden und andere verantwortliche Offiziere teil.

Der Verteidigungsminister analysierte die jüngsten Ereignisse an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze in Richtung Kelbadchar und befahl, auf jede mögliche Provokation der armenischen Streitkräfte vorbereitet zu sein und sie sofort zu verhindern.