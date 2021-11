Verteidigungsminister trifft Vorstandsvorsitzenden von ASELSAN

Baku, 23. November, AZERTAC

Aserbaidschans Verteidigungsminister Generaloberst Zakir Hasanov traf am Dienstag, dem 23. November mit einer türkischen Delegation unter der Leitung des Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektors von ASELSAN Haluk Görgün zusammen.

Bei dem Treffen hob der Verteidigungsminister hervor, dass man in den beiden Ländern positive Schritte im Bereich der militärisch-technischen Zusammenarbeit unternimmt. Generaloberst Zakir Hasanov betonte die Bedeutung freundschaftlicher und brüderlicher Beziehungen zwischen den Präsidenten der beiden Länder in Hinsicht auf die Ausweitung der aserbaidschanisch-türkischen Beziehungen in allen Bereichen. Minister Hasanov betonte besonders hohe Qualität der von ASELSAN hergestellten Gerätetechniken hervor, die während des Vaterländischen Krieges angewendet wurden.

Im Laufe des Gesprächs wurde betont, dass die Entwicklung der aserbaidschanischen Armee zu einer professionellen Armee, die mit den modernsten Waffen und militärischer Ausrüstung der Welt, einschließlich fortschrittlicher Informationstechnologien, mit umfangreichen Kommunikationssystemen ausgestattet ist, wird eine geheime und operative Führung vonTruppen sicherstellen, ihre Manövrier-und Kampffähigkeiten weiter verbessern.