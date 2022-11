Verteidigungsminister von Aserbaidschan trifft georgischen Premierminister

Tiflis, 14. November, AZERTAC

Der Verteidigungsminister der Republik Aserbaidschan, Generaloberst Zakir Hasanov, ist beim Besuch in Georgien mit dem Premierminister dieses Landes, Irakli Gharibaschwili, zusammengetroffen.

AZERTAC zufolge besuchten Generaloberst Hasanov und ihn begleitende Delegation vor dem Treffen den Heldenplatz im Zentrum von Tiflis und legten einen Kranz am Denkmal nieder, das zum Andenken an die tapferen Söhne des georgischen Volkes, die für die territoriale Integrität Georgiens gestorben sind.

Anschließend traf sich der aserbaidschanische Verteidigungsminister mit dem Premierminister Georgiens.

Bei dem Treffen wurde hervorgehoben, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Georgien auf Freundschaft und gegenseitigem Vertrauen aufbauen. Zudem wurde betont, dass der Arbeitsbesuch des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in Georgien im Oktober dieses Jahres von großer Bedeutung war. Im Laufe des Gesprächs wurde darauf hingewiesen, dass die regelmäßigen Treffen der Staatsoberhäupter zur Ausweitung der Beziehungen beitragen.

Was die militärische und politische Lage in der Region anbelangt, verwiesen die Seiten auf die Bedeutung der gegenseitigen Unterstützung der territorialen Integrität der beiden Länder und gingen davon aus, dass die Entwicklung der bilateralen militärischen Zusammenarbeit zur Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit in der Region beitragen wird.