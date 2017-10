Verteidigungsministerien Aserbaidschans und Deutschlands führen Gespräche

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

In Übereinstimmung mit dem "Programm der bilateralen Zusammenarbeit für 2017 zwischen dem Verteidigungsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland" haben am 26. Oktober in Baku die Verhandlungen zwischen den Verteidigungsministerien beider Länder stattgefunden.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC erörterten die Seiten den aktuellen Stand, die Entwicklungsperspektiven der Zusammenarbeit im militärischen Bereich sowie Fragen der Militärübung und militärischen Ausbildung, tauschten auch Meinungen zu regionalen Sicherheitsfragen aus.