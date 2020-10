Verteidigungsministerium: Armenische Artilleriebatterie zerstört

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Das Verteidigungsministerium von Aserbaidschan hat neue Videoaufnahmen veröffentlicht, die die Zerstörung einer Artilleriebatterie der armenischen Streitkräfte zeigen.

AZERTAC präsentiert die Videoaufnahmen unter Bezugnahme auf den Pressedienst des Verteidigungsministeriums der Republik Aserbaidschan.

Hier sei erwähnt, dass Aserbaidschan und Armenien am 10. Oktober in Moskau sich auf eine Waffenruhe in der Region Bergkarabach geeinigt haben. Sie trat ab heute Mittag in Kraft.

Trotzdem verletzen armenische Einheiten den Waffenstillstand absichtlich.