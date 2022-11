Verteidigungsministerium Armenische Einheiten beschießen Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Kelbadschar weiter

Baku, 4. November, AZERTAC

In der Nacht vom 3. zum 4. November haben Einheiten der armenischen Streitkräfte die Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung der Siedlungen Yellija und Mollabayramli im Bezirk Kelbadschar stationiert sind, aus ihren Positionen in Richtung der Dörfer Azizli und Yukhari Shorzha mit Schusswaffen verschiedener Kaliber mit Pausen beschossen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC haben Einheiten der aserbaidschanischen Armee, die sich in den oben genannten Richtungen befinden, Gegenmaßnahmen ergriffen, um das gegnerische Feuer zu stoppen.