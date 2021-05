Verteidigungsministerium: Armenische Einheiten beschießen aserbaidschanische Positionen in Richtung Kelbadschar, Gadabay und Schuscha

Baku, 26. Mai, AZERTAC

Vom 24. bis 26. Mai werden die Positionen der aserbaidschanischen Armee in den Regionen Kelbadschar und Gadabay von zeitweiligen Positionen aus stationierten feindlichen Positionen in der Region Gegharkunik der Republik Armenien unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC beschoss gleichzeitig die armenische Seite in Richtung aserbaidschanischer Posten in der Stadt Schuscha in die Luft.

Es wurde kein Gegenfeuer eröffnet. Es gibt keinen Verlust.