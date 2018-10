Verteidigungsministerium: Armenische Einheiten halten vereinbarte Waffenpause nicht ein

Baku, 1. Oktober, AZERTAC

Die Spannung an der aserbaidschanisch-armenischen Front hält an.

Nach Angaben des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums habe die armenische Armee an der Grenze und an der Front die vereinbarte Feuerpause während des Tages insgesamt 83 Mal verletzt. Dabei setzten armenische Soldaten großkalibrige Maschinengewehre ein, hieß es in der Meldung.

Berichte über Tote und Verletzte gab es aber zunächst nicht.