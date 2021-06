Verteidigungsministerium: Armenische Soldaten eröffnen Feuer auf aserbaidschanische Einheiten in Richtung Kelbadschar

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Armenische Soldaten haben das Feuer auf aserbaidschanische Einheiten in Richtung Kelbadschar eröffnet, wie der Pressedienst des Verteidigungsministeriums von Aserbaidschan gegenüber AZERTAC erklärte.

“Das Verteidigungsministerium in Armenien hat eine Erklärung zur angeblichen Eröffnung des Feuers durch aserbaidschanische Streitkräfte an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze in Richtung der Region Kelbadschar verbreitet.

Es wurde bestätigt, dass die armenischen Soldaten das Feuer auf aserbaidschanische Einheiten eröffnet haben. Dabei wurden keine Angehörigen der aserbaidschanischen Armee getötet oder verletzt.

Dieser Vorfall beweist einmal mehr, dass die armenische Seite bewusst eine Politik verfolgt, die Lage an der Staatsgrenze der beiden Länder zu verschärfen und vor den Wahlen militärische Provokationen zu begehen.

Die volle Verantwortung für den Vorfall an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze liegt auf der armenischen Seite“, hieß es im Bericht.