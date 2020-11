Verteidigungsministerium: Armenische Truppen ziehen sich in einigen Frontbereichen zurück

Baku, 7. November, AZERTAC

Armenische Streitkräfte haben am Freitag und in der Nacht zum 7. November Stellungen von Einheiten der aserbaidschanischen Armee und aserbaidschanische Siedlungen aus verschiedenen Richtungen der Front mit verschiedenen Waffen, Artillerie und Mörsern auf geschossen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wurden die Gefechte in unterschiedlicher Intensität hauptsächlich in Frontbereichen um Aghdara (deutsch Aghdärä), Aghdam und Khojavend (auch Chodschawänd) fortgesetzt. Armenische Streitkräfte waren gezwungen, sich zurückziehen und erlitten schwere Verluste sowohl an Mannstärke als auch an militärischer Ausrüstung.

Es gibt Tote und Verletzte auch unter dem Personal des 5. Gebirgsschützenregiments der armenischen Streitkräfte in Richtung Aghdara. Mehrere feindliche Fahrzeuge und Mörser wurden außer Gefecht gesetzt.

Bei einer weiteren erfolgreichen Operation von Einheiten der aserbaidschanischen Armee erlitt auch das 1. Bataillon des 6. Gebirgsschützenregiments der armenischen Armee Verluste an Truppen. Die Kanonen der 3. Batterie der feindlichen D-30-Artillerie-Division wurden ebenfalls zerstört.

Die Kämpe halten an.