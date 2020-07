Verteidigungsministerium: Artillerieleitstand armenischer Einheiten zerstört

Baku, 14. Juli, AZERTAC

Die Lage an der armenisch-aserbaidschanischen Staatsgrenze bleibt weiter angespannt. Bei Auseinandersetzungen zwischen Streitkräften beider Seiten, die am Sonntag mit einer plötzlichen provozierenden Attacke der armenischen Seite mit Einsatz der Artillerieanlagen in Richtung des Bezirks Tovus begannen, gab es Tote und Verletzte.

Die Führung der aserbaidschanischen Streitkräfte ergreift weitere Gegenmaßnahmen, um aktive Kampfhandlungen und weitere Provokationen des Feindes zu verhindern.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums von Aserbaidschan wurde ein Leitstand einer Artilleriedivision armenischer Einheiten durch genaues Artilleriefeuer aserbaidschanischer Einheiten völlig zerstört.