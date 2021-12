Verteidigungsministerium: Aserbaidschanische Stellungen in Region Kelbadschar intensiv beschossen

Baku, 8. Dezember, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 8. Dezember 2021, in den Nachmittagsstunden, um 14:35 bis 15:30 Uhr Lokalzeit haben die armenischen Streitkräfte Stellungen der aserbaidschanischen Armee in der Siedlung Zeylik der Region Kelbadschar aus ihren Stellungen in der Siedlung Yukhari Shorja der Region Basarketschar ohne Grund intensiv beschossen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC haben aserbaidschanische Einheiten Gegenmaßnahmen ergriffen, um die die armenische Seite zurückzuschlagen.

Es gibt keine Tote und Verletzte unter aserbaidschanischen Soldaten.

Die aserbaidschanischen Einheiten behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation bei, hieß es.