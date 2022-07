Verteidigungsministerium: Aserbaidschanische Stellungen in Richtung Gadabey und Kelbadfschar beschossen

Baku, 31. Juli, AZERTAC

Die armenische Armee hat am Samstag, dem 30. Juli, in den Abendstunden die Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Gadabay und Kelbadschar an der Staatsgrenze unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC haben Mitglieder der illegalen armenischen bewaffneten Gruppen auf dem Territorium Aserbaidschans, wo die russischen Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind, die Stellungen der aserbaidschanischen Armee auch in Richtung der Siedlung Amiranlar in der Region Khojavend/Chodschawänd mit Schusswaffen und Scharfschützengewehren unterschiedlichen Kalibers beschossen.

Seitens Aserbaidschans seien Gegenmaßnahmen ergriffen worden, um das gegnerische Feuer zu stoppen, hieß es im Bericht weiter.