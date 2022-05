Verteidigungsministerium: Aserbaidschanische Stellungen in Richtung Kelbadschar erneut unter Beschuss genommen

Baku, 12. Mai, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 11. Mai 2022, in den Abendstunden haben Einheiten der armenischen Streitkräfte Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung der Dörfer Yukhari Ayrim und Zaylik in der Kelbadschar Region aus ihren Stellungen in den Siedlungen Azizli und Yukhari Shorja in der Region Basarkechar aus Gewehren verschiedener Kaliber unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC haben aserbaidschanische Einheiten Gegenmaßnahmen ergriffen, um das gegnerische Feuer zu stoppen.