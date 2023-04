Verteidigungsministerium: Aserbaidschanische Stellungen unter Beschuss genommen

Baku, 11. April, AZERTAC

Am Dienstag, dem 11. April haben Einheiten der armenischen Streitkräfte die Positionen der aserbaidschanischen Armee, die sich in Richtung Latschin befinden, aus ihren Stellungen, die in Richtung der Siedlung Digh der Gorus Region stationiert sind, mit Schusswaffen intensiv beschossen, wie das Verteidigungsministerium der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Derzeit ergreifen Einheiten der aserbaidschanischen Armee Gegenmaßnahmen, hieß es.