Verteidigungsministerium: Aserbaidschanischer Stellungen in Richtung Latschin und Agdam beschossen

Baku, 16. Dezember, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 15. Dezember von 20:00 Uhr (Ortszeit) haben Einheiten der armenischen Streitkräfte Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtungen des Dorfes Ahmadli im Rayon Latschin stationiert sind, aus ihren Stellungen, die in Richtung des Dorfes Giziljig im Bezirk Garakilsa stationiert sind, mit Schusswaffen erneut beschossen, wie Pressedienst des Verteidigungsministeriums mitteilte.

Mitglieder der illegalen armenischen bewaffneten Gruppierungen auf dem Territorium Aserbaidschans, wo die russischen Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind, haben am Donnerstag, dem 15. Dezember um 20:10 Uhr Stellungen der aserbaidschanischen Armee auch in Richtungen der Region Agdam befeuert.

Einheiten der aserbaidschanischen Armee, die sich in den oben genannten Richtungen befinden, haben Gegenmaßnahmen ergriffen, hieß es weiter.