Verteidigungsministerium: Diversionsakt armenischer Einheiten verhindert

Baku, 24. März, AZERTAC

Armenische Einheiten haben den vereinbarten Waffenstillstand im Frontbereich um Goranboy grob gebrochen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC haben feindliche Einheiten versucht, einen Diversionsakt zu begehen, in aserbaidschanische Stellungen einzudringen. Dabei wurde ein armenischer Soldat getötet. Seine Leiche befindet sich seit ungefähr einem Tag im Gebiet zwischen den Schützengräben. Die provozierende Attacke der armenischen Armee wurde zurückgeschlagen. Die Gefechte dauern an diesem Abschnitt an. Die Situation liegt unter der Kontrolle der aserbaidschanischen Armee, hieß es in der Meldung.

Wie immer greifen armenische Soldaten zu solchen bewaffneten Provokationen an den Festtagen in Aserbaidschan.

Das Verteidigungsministerium erklärt, dass die armenische Seite die volle Verantwortung für die Verschärfung der Lage an der Front trägt.

Armenien und Aserbaidschan streiten seit mehr als 30 Jahren um Berg-Karabach.

Armenische Truppen halten noch immer 20 Prozent der Gebiete Aserbaidschans besetzt. Als Folge dieser bewaffneten Okkupationspolitik wurden mehr als eine Million Aserbaidschaner zu Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in ihrem eigenen Land.