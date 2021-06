Verteidigungsministerium: Ein Mitglied Diversionsgruppe aus Armenien in Richtung Latschin festgehalten

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Am Dienstag, dem 8. Juni ist eine armenische Diversionsgruppe unter Nutzung ungünstiger Wetterbedingungen in das aserbaidschanische Territorium in Richtung Latschin eingedrungen.

Ein Mitglied der Gruppe, Soldat mit dem Namen Artur Kartanyan, wurde festgenommen, wie der Pressedienst des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC mitteilte. Andere Mitglieder der Gruppe zogen sich zurück und verließen das Gebiet.

Koordinaten des Bereichs, in dem armenischer Diversant festgehalten wurde, sind X8610021, Y4387428.

Nach vorläufigen Ermittlungen bestand die Aufgabe der feindlichen der Späh- und Sabotage-Gruppe darin, aserbaidschanische Gebiete zu verminen.