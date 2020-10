Verteidigungsministerium: Einige hochrangige armenische Offiziere und Kommandeure getötet

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Nach Angaben des Pressedienstes des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums haben armenische Streitkräfte Stellungen aserbaidschanischer Einheiten in verschiedenen Richtungen der Front mit verschiedenen Waffen beschossen.

Die armenische Armee erlitt gestern, während des Tages und in der Nacht große Verluste sowohl am Mannstärke, als auch an militärischer Ausrüstung und zog sich zurück. Feindliche Angriffe in verschiedenen Richtungen wurden verhindert.

Bei Gefechten wurden einige hochrangige armenische Offiziere und Kommandeure (Oberst Artur Sargsyan, Major Aram Ghazaryan,

Oberstleutnant B. Aseryan, Regimentskommandeur Hunan Hayrumyan getötet. Roman Tunyan, stellvertretender Kommandeur des 3. Bataillons des 5. Gebirgsjäger-Regiments ist vermisst, hieß es weiter.