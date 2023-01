Verteidigungsministerium: Informationen über Beschuss armenischer Ausrüstung sind falsch

Baku, 6. Januar, AZERTAC

Die verbreiteten Informationen über den angeblichen Beschuss armenischer Landtechnik durch Einheiten der aserbaidschanischen Armee am 6. Januar um 13:00 Uhr in der Siedlung Tschöräkli in der Region Khojavend/Chodschawänd, wo russische Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind, sind falsch und entspricht nicht der Realität. Das geht aus einem Bericht des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums von Aserbaidschan hervor.

“Wir dementieren diese Informationen scharf“, hieß es im Bericht.