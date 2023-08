Verteidigungsministerium: Informationen über angeblichen Beschuss armenischer Stellungen durch aserbaidschanische Armee sind völlig falsch

Baku, 23. August, AZERTAC

„Die vom armenischen Verteidigungsministerium verbreitete Information, dass aserbaidschanischen Armee-Einheiten am 23. August von 01:05 bis 02:00 Uhr angeblich das Feuer in Richtung der in der Siedlung Yukhari Shorzha stationierten Stellungen der Gegenseite eröffnet haben, ist völlig falsch“, wie das Verteidigungsministerium Aserbaidschans mitteilte.

„Wir dementieren diese Informationen kategorisch“, hieß es weiter.