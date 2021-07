Verteidigungsministerium: Lage in Richtung Kelbadschar bleibt weiter angespannt

Baku, 28. Juli, AZERTAC

Die Lage in Richtung Kelbadschar bleibt weiter angespannt.

Am Mittwoch, dem 28. Juli, in den frühen Nachtstunden haben Einheiten der armenischen Armee auf Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Kelbadschar an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze abgefeuert. Daraufhin erwiderten Einheiten der aserbaidschanischen Armee Gegenfeuer, um Provokationen der armenischen Armee in dieser Richtung zu verhindern.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC ergreift die aserbaidschanische Armee weitere geeignete Gegenmaßnahmen, um die Feuerstellungen von Truppen der armenischen Armee zu neutralisieren.

Die Beschädigung ziviler Objekte auf dem Territorium Armeniens ist eine Lüge, die ausschließlich für den Zweck der Desinformation verbreitet wird. Die militärisch-politische Führung Armeniens verbreitet weitere Falschinformationen, um die armenische Öffentlichkeit und die internationale Gemeinschaft in die Irre zu führen.

Wir fordern die militärisch-politische Führung Armeniens auf, auf ihre abenteuerlichen Handlungen, Provokationen und bewusste Verschärfungen der Lage an der Staatsgrenze beider Länder zu verzichten und Verhandlungen über die Grenzdelimitation aufzunehmen.

Die volle Verantwortung für die Erzeugung von Spannungen und Provokationen an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze liegt auf der militärisch-politischen Führung in Armenien.

Um die Unverletzlichkeit der Grenzen der Republik Aserbaidschan zu gewährleisten, werden alle Provokationen Armeniens weiterhin entschlossen verhindert werden.

Aserbaidschanische Einheiten behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation in diesem Bereich bei, hieß es im Bericht weiter.