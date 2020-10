Verteidigungsministerium: Munitionslager in Ballica zerstört

Baku, 6. Oktober, AZERTAC

Durch einen genauen Schuss der aserbaidschanischen Armee wurde das zentrale Munitionsdepot in der Siedlung Ballica im Rayon Chodschali zerstört.

Das teilte der Pressedienst des Verteidigungsministeriums am Dienstag mit.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass in diesem Militärlager der armenischen Armee in den besetzten aserbaidschanischen Gebieten in großer Menge von verschiedenen Munitionen gelagert worden waren.