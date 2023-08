Verteidigungsministerium: Stellungen der aserbaidschanischen Armee-Einheiten in Richtung Kelbadschar erneut beschossen

Baku, 21. August, AZERTAC

Am Montag, dem 21. August von 10:25 bis 10:30 Uhr Ortszeit haben Einheiten der armenischen Streitkräfte Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung der Siedlung Yellija im Bezirk Kelbadschar aus ihren in der Siedlung Yukhari Shorja des Bezirks Basarkecher stationierten Stellungen unter Beschuss genommen.

Das geht aus einem Bericht des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums hervor.

Aserbaidschanische Einheiten ergriffen Gegenmaßnahmen, hieß es.