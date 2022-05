Verteidigungsministerium: Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Kelbadschar erneut beschossen

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Am Freitag, dem 20. Mai 2022, in den Abendstunden haben Einheiten der armenischen Streitkräfte Positionen der aserbaidschanischen Armee in Richtung des Dorfes Yellija in der Kelbadschar Region aus ihren Stellungen in der Siedlung Yukhari Shorja im Rayon Basarkechar erneut unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC haben aserbaidschanische Einheiten Gegenmaßnahmen ergriffen, um das Feuer der armenischen Seite zu stoppen.