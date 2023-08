Verteidigungsministerium: Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung Latschin beschossen

Baku, 22. August, AZERTAC

„Von 22:50 Uhr am 21. August bis 02:05 Uhr am 22. August haben Einheiten der armenischen Streitkräfte aus ihren Stellungen in Richtung der Siedlung Birali in der Region Davali und der Siedlung Saybali in der Region Garakilsa die Stellungen der aserbaidschanischen Armee, die in Richtung der Siedlung Garaaghaj im Bezirk Sadarak der Autonomen Republik Nachitschewan und der Siedlung Minkend im Bezirk Latschin stationiert sind, mit Schusswaffen unterschiedlichen Kalibers beschossen“, teilte das Verteidigungsministerium der Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

„Die aserbaidschanischen Armee-Einheiten haben Gegenmaßnahmen in den genannten Richtungen ergriffen.

Darüber hinaus versuchten illegale armenische Bewaffnete am 22. August von 06:15 bis 07:20 Uhr auf dem Territorium Aserbaidschans, wo russische Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind, langfristige Befestigungsanlagen vor den in Richtung der Bezirke Tartar, Chodschali und Agdam stationierten Stellungen der aserbaidschanischen Armee zu errichten.

Dank der Maßnahmen der aserbaidschanischen Armee-Einheiten wurde die durchgeführten Arbeiten sofort eingestellt“, hieß es weiter.