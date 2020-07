Verteidigungsministerium: Stellungen der aserbaidschanischen Armee mit großkalibrigen Maschinengewehren beschossen

Baku, 1. Juli, AZERTAC

Armenische Einheiten haben Stellungen der aserbaidschanischen Armee an verschiedenen Abschnitten der Front unter Beschuss genommen.

Die vereinbarte Waffenruhe wurde von armenischen Soldaten im Laufe des Tages 50 Mal gebrochen. Dabei setzten feindliche Einheiten die großkalibrigen Maschinengewehre und Scharfschützengewehre ein. Der Feind wurde mit Gegenfeuer aserbaidschanischer Einheiten zurückgeschlagen. Das geht aus einem Bericht des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums hervor.

Aserbaidschanische Einheiten bestätigten entlang der ganzen Kontaktlinie die völlige Kontrolle, hieß es im Bericht weiter.

Armenien und Aserbaidschan streiten seit mehr als 30 Jahren um die Region Berg-Karabach, die ein historisches und international anerkanntes Gebiet Aserbaidschans ist. Die Vereinten Nationen erkennen das selbsternannte separatistische Regime in Berg-Karabach nicht an. Dafür nahm der UN-Sicherheitsrat vier Resolutionen zum bedingungslosen Abzug von armenischen Truppen aus den besetzten Gebieten Aserbaidschans an.

Berg-Karabach ist de jure eine autonome Region Aserbaidschans. De facto liegen die Region und sieben umliegende Rayons seit vielen Jahren unter armenischer Kontrolle. Die internationale Gemeinschaft erkennt Berg-Karabach weiterhin als Teil Aserbaidschans an.