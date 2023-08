Verteidigungsministerium: Technische Überwachungsmittel illegaler armenischer bewaffneter Einheiten außer Gefecht gesetzt

Baku, 22. August, AZERTAC

Illegale armenische bewaffnete Einheiten installierten auf dem Territorium Aserbaidschans, wo russische Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind, technische Überwachungsgeräte auf Versorgungswegen und in Gebieten in der Nähe von Kampfstellungen in der Wirtschaftsregion Karabach, damit ihre terroristischen Sabotageaktivitäten gegen Einheiten der aserbaidschanischen Armee ermöglichen können, teilte das Verteidigungsministerium der Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

„Am 21. August wurden dank der Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der aserbaidschanischen Armeeangehörigen ca.30 technische Überwachungsgeräte illegaler armenischer bewaffneter Abteilungen außer Gefecht gesetzt.

Die aserbaidschanische Armee setzt geeignete Maßnahmen in dieser Richtung fort“, hieß es im Bericht.