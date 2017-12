Verteidigungsministerium: Treffen mit Soldaten an vorderer Linie

Baku, 26. Dezember, AZERTAC

Verteidigungsminister, Generaloberst Zakir Hasanov und andere hochrangige Beamten des Ministeriums trafen an der vorderen Linie mit Soldaten zusammen, nahmen in einer weiteren Militäreinheit an der Eröffnungszeremonie des neu gebauten Hauptquartiers sowie einer Reihe von Räumen zur Lagerung und Aufbewahrung von Militärtechniken teil.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums besuchte Generaloberst Zakir Hasanov Dienst- und Verwaltungsräume des neu gebauten Hauptquartiers sowie neu geschaffene Räume und Parkplätze zur Aufbewahrung von Militärfahrzeugen, machte sich mit hier geschaffenen Bedingungen und gab entsprechende Anweisungen.