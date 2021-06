Verteidigungsministerium dementiert Berichte über Waffenstillstandsverletzung in Richtung Kelbadschar

Baku, 7. Juni, AZERTAC

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium dementierte in armenischen Medien verbreitete Berichte über eine angebliche Schießerei an der Grenze in Richtung der Region Kelbadschar.

Es herrscht Ruhe an der Grenze. Keine Waffenstillstandsverletzungen wurden gemeldet. Diese Berichte des armenischen Verteidigungsministeriums ist eine weitere Provokation, die darauf abzielt, die Situation in der Region zu verschärfen“, teilte Oberst Vagif Dargahli, Sprecher des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums mit.