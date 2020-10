Verteidigungsministerium meldet Abschuss armenischer ballistischer Rakete

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Am Samstag feuerte Armenien aus seinem Territorium eine operativ-taktische Rakete 9K72 "Elbrus" in Richtung der aserbaidschanischen Stadt Mingachevir ab. Die aserbaidschanische Luftabwehr entdeckte und schoss das ballistische Ziel am Himmel ab.

AZERTAC präsentiert Bilder des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums, die die Überreste der nach dem Abschuss zu Boden gefallenen armenischen Rakete zeigen.