Verteidigungsministerium meldet Abschuss einer armenischen Drohne

Baku, 29. Juli, AZERTAC

Das Verteidigungsministerium von Aserbaidschan hat den Abschuss eines weiteren armenischen unbemannten Flugzeugs gemeldet. Die taktische Drohne habe versucht, in den Abendstunden des 29. Juli einen Aufklärungsflug über aserbaidschanische Armeestellungen in Richtung des Rayons Tovuz an der armenisch-aserbaidschanischen Staatsgrenze durchzuführen. Daraufhin sei die Drohne von Einheiten der aserbaidschanischen Flugabwehr abgeschossen worden, hieß es im Bericht weiter.