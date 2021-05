Verteidigungsministerium teilt Videoaufnahmen aus dem befreiten Dorf Mülküdärä im Rayon Khojavend VIDEO

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium teilte Videoaufnahmen aus dem von der armenischen Besatzung befreiten Dorf Mülküdərə/Mülküdärä der Region Khojavend (deutsch: Chodschawänd).

AZERTAC präsentiert das Video unter Bezugnahme auf das Verteidigungsministerium.

Das Dorf Mülküdärä am Fuße der Karabach- Gebirgskette wurde am 2. Oktober 1992 von den armenischen Streitkräften besetzt. Im Zweiten Karabach-Krieg versetzte die aserbaidschanische Armee dem Feind einen schweren Schlag und befreite das Dorf am 20. Oktober von der armenischen Okkupation.