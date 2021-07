Verteidigungsministerium veröffentlicht Videoaufnahmen aus dem befreiten Dorf Altinja im Bezirk Gubadli VIDEO

Baku, 23. Juli, AZERTAC

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium hat nächste Videoaufnahmen aus dem von der armenischen Besatzung befreiten Dorf Altinja im Rayon Gubadli veröffentlicht.

AZERTAC präsentiert das Video unter Bezugnahme auf das Verteidigungsministerium.

Das Dorf Altinja/Altindscha liegt in den Ausläufern am Ufer des Hakari-Flusses. Am 1993 wurde das Dorf von den armenischen Streitkräften okkupiert. Im Zweiten Karabach-Krieg versetzte die aserbaidschanische Armee dem Feind einen schweren Schlag und befreite das Dorf von der armenischen Okkupation.