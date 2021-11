Verteidigungsministerium veröffentlicht Videoaufnahmen aus dem befreiten Dorf Täkdam im Rayon Kelbadschar VIDEO

Baku, 5. November, AZERTAC

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium hat Videoaufnahmen aus dem von der armenischen Besatzung befreiten Dorf Təkdam/Täkdam in der Region Kelbadschar geteilt.

AZERTAC präsentiert das Video unter Bezugnahme auf das Verteidigungsministerium.

Das Dorf Täkdam wurde 1993 von den armenischen Streitkräften okkupiert. Nachdem die Präsidenten Aserbaidschans, Russlands und der armenische Ministerpräsident am 10. November nach dem Sieg der aserbaidschanischen Armee im Vaterländischen Krieg das Abkommen über einen vollständigen Waffenstillstand unterzeichnet hatten, wurde auch die Region Kelbadschar am 25. November des vorigen Jahres 2020 an Aserbaidschan übergeben.