Vertreter des diplomatischen Korps besuchen Region Zangilan

Zangilan, 6. Februar, AZERTAC

Nachdem die Botschafter, Militärattachés und Leiter internationaler Organisationen in Aserbaidschanihre ihre Reise in der von der armenischen Besatzung befreiten Region Jabrayil (deutsch: Dschäbrayil) beendet hatten, reisten sie in den befreiten Bezirk Zangilan (deutsch: Sängilan).

Die Diplomaten wurden während der Reise vom aserbaidschanischen Präsidentenberater, Hikmat Hajiyev, dem Assistenten der Ersten Vizepräsidentin von Aserbaidschan, Eltschin Amirbayov, und anderen Beamten begleitet, wie ein regionaler AZERTAC Korrespondent mitteilte.

Ziel des Besuchs ist, die von armenischen Truppen in den uralten aserbaidschanischen Gebieten begangenen Gräueltaten und Kriegsverbrechen, angerichteten enormen Zerstörungen vor Ort näher kennen zu lernen.