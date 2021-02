Vertreter des diplomatischen Korps sehen von Armenien in Regionen Jabrayil und Zangilan begangenen Bestialitäten mit eigenen Augen

Jabrayil-Zangilan, 6. Februar, AZERTAC

Die Botschafter, Militärattachés und Leiter internationaler Organisationen in Aserbaidschan statteten am Samstag, dem 6. Februar einen Besuch den von der armenischen Besatzung befreiten Rayons Jabrayil (deutsch: Dschäbrayil) und Zangilan (deutsch: Sängilan) ab.

Die Diplomaten wurden während der Reise in die beiden Regionen vom aserbaidschanischen Präsidentenberater, Hikmat Hajiyev, dem Assistenten der Ersten Vizepräsidentin von Aserbaidschan Eltschin Amirbayov und anderen Beamten begleitet, wie ein AZERTAC Regional-Korrespondent mitteilte.

Ziel des Besuchs war, die von armenischen Truppen in den uralten aserbaidschanischen Gebieten Jabrayil und Zangilan begangenen Bestialitäten mit eigenen Augen zu sehen.

Die Diplomaten waren beim Besuch in der Region Jabrayil im Dorf Jojug Marjanli, besuchten den zerstörten Friedhof in der Stadt Jabrayil.

Der weltberühmte Fotograf Reza Deghati zeigte dem diplomatischen Korps in der Stadt Jabrayil die Bilder, die er in den befreiten Gebieten aufgenommen hatte: "Sie sehen auf diesen Bildern, dass die Stadt Jabrayil völlig zerstört worden ist. Es gibt kein einziges Gebäude oder Haus in unbeschädigtem Zustand. Einige von Ihnen haben bereits Aghdam und Füsuli besucht. Aghdam wurde dem Erdboden gleichgemacht. Wie in Aghdam, Füsuli, Sängilan und Schuscha wurden die Friedhöfe auch in der Region Dschäbrayil zerstört. Hier sehen Sie Hunderte von menschlichen Knochen ausgegraben. Sie gruben Gräber mit einem Bagger aus und hier suchten nach Goldzähnen. Ich habe solch eine Massenvernichtung von Friedhöfen in der Geschichte noch nie gesehen. Ich appelliere an die Vereinten Nationen, sich mit diesem Thema zu befassen".

Reza Deghati fügte hinzu, er sei vor einiger Zeit auch in der Region Kelbadschar gewesen und habe dort gesehen, dass Tausende von Bäumen gefällt wurden. Dies ist eine ökologische Tragödie, sagte er. Während der Bekanntschaft mit einem Kulturhaus in der Stadt Dschäbrayil wurde zum ersten Mal seit vielen Jahren Musik zwischen den Ruinen gespielt. Eine aserbaidschanische Musikerin spielte Geige.

Anschließend besuchten die Vertreter des diplomatischen Korps die Brücke Khudafarin an der Grenze zum Iran.

Dann reisten sie in die befreite Region Sängilan. Hier waren sie in der zerstörten Moschee, besichtigten andere zerstörte Gebiete, sahen mit den von Armenien in der Region Sängilan begangenen Bestialitäten mit eigenen Augen.