Vertreter des italienischen Senats besucht Märtyrerallee

Baku, 12. April, AZERTAC

Der zu einem Besuch in Aserbaidschan weilende Vorsitzende des Ständigen Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Emigration des Italienischen Senats, Vito Petrocell, besuchte am Montag, dem 12. April die Allee der Märtyrer in der Hauptstadt Baku.

AZERTAC zufolge ehrte er hier das Gedenken von heldenhaften Söhnen des aserbaidschanischen Volkes, die sich für die Freiheit und territoriale Integrität Aserbaidschans geopfert haben, und legte rote Nelken an ihren Gräbern nieder.